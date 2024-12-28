Роналду рассказал, собирается ли он стать тренером

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что не собирается становиться тренером, передает ESPN.

«Я не тренер. Я никогда не стану тренером. Президентом клуба? Нет. Может быть, владельцем клуба. Это будет зависеть от момента, от подходящих возможностей», — сказал Роналду.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Позднее нидерландский специалист был отправлен в отставку, его место занял португалец Рубен Аморим.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков.

Ранее Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру.