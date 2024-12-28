Роналду о своей карьере: я не остановлюсь

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру, передает Record.

«Через месяц мне исполнится 40, и можете быть уверены, что я не остановлюсь. Почему? Потому что я хочу выигрывать трофеи, становиться чемпионом и забивать голы», — сказал Роналду.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Позднее нидерландский специалист был отправлен в отставку, его место занял португалец Рубен Аморим.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков.

Ранее Роналду выложил фото с голым торсом на морозе.