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«Даже сравнивать не стоит»: экс-вратарь «Спартака» о жизни в США и России

Экс-голкипер сборной России Нигматуллин сравнил жизнь в России и США
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ruslan_nigmatullin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший голкипер московских «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин, который три года прожил в Майами, заявил, что жить в России ему нравится больше, чем в США. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Вернувшись в Россию спустя три года, я был очень сильно удивлен. Посмотрите, сколько в Москве появилось дорожных развязок, сколько появилось застроек, сколько жилья. Даже сравнивать не стоит с Америкой!» — отметил вратарь.

Нигматуллин признался, что приехал обратно в Россию из-за бракоразводного процесса с женой Еленой.

19 сентября 2024 года мировой суд Преображенского района расторг его брак с Еленой. Футболист рассказал, что он лишился квартир в России и США. Юрист Нигматуллина направил бывшей жене досудебное соглашение с просьбой вернуть 50% совместно нажитого имущества. Недвижимость экс-футболиста в России стоит 120 млн рублей, а во Флориде — 850 тыс. долларов.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее бывший тренер сборной России пожаловался на цены.

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