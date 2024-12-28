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Известный американский боксер сделал подарок на $20 млн трехлетнему внуку

Боксер Мейвейзер сделал подарок на $20 млн трехлетнему внуку

Американский боксер Флойд Мейвезер сделал подарок на $20 млн трехлетнему внуку. Боксер опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он говорит внуку, что теперь ему принадлежит здание в одном из самых престижных районов Нью-Йорка.

«У меня есть для тебя сюрприз. Попробуй догадаться, что я тебе приготовил? Ты станешь первым ребенком, которому принадлежит здание в одном из самых престижных районов Нью-Йорка», — сказал Мейвейзер.

Теперь внуку Мейвейзера принадлежит недвижимость, расположенная на пересечении 6-й авеню и 47-й улицы на Манхэттене. В здании находятся офисы, алмазная биржа и рекламный экран, приносящий доход.

Мейвейзер за свою карьеру одержал 50 побед. 27 побед он одержал нокаутом. В 2017 году Мейвейзер одолел в боксерском поединке Конора Макгрегора.

Ранее Джорджина Родригес, возлюбленная форварда саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, подарила футболисту на Рождество автомобиль Rolls-Royce Dawn.

Ранее Мейвезеру предложили контракт на $80 млн.

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