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Магнус Карлсен: я крайне устал от FIDE

Карлсен — о дисквалификации с чемпионата мира за джинсы: я крайне устал от FIDE
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Global Look Press

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, которого дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду за нарушение дресс-кода, заявил, что устал от Международной федерации шахмат. Его слова передает GothamChess в соцсетях.

«Я крайне устал от FIDE. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям. Возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело», — сказал Карлсен.

Причиной отстранения Карлсена от соревнований стали надетые им джинсы.

По ходу турнира Карлсен уже получал предупреждение из-за несоблюдения дресс-кода, но проигнорировал его.

После первого дня чемпионата мира по рапиду Карлсен занимал 82-е место, набрав 2,5 балла из пяти возможных.

Ранее Карлсен заявил, что выступает против полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее российские шахматистки заняли весь пьедестал на турнире в Индии.

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