Российские шахматистки заняли весь пьедестал на турнире в Индии

Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла международный турнир по блицу Tata Steel Chess India в Калькутте (Индия).

По итогам 10 партий она набрала 11,5 очков. На втором месте оказалась ее соотечественница Валентина Гунина (11), третьей оказалась еще одна россиняка Александра Горячкина (9,5).

У мужчин первое место занял норвежец Магнус Карлсен (13 очков). Вторым стал Уэсли Со из США (11,5), третьим — Арджун Эригайси из Индии (10,5).

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

Ранее трехлетний шахматист стал самым молодым спортсменом в истории в рейтинге FIDE.