В «Акроне» рассказали о влиянии Дзюбы на команду

Спортдиректор «Акрона» Задоян о Дзюбе: нам был необходим опытный лидер

Спортивный директор тольяттинского «Акрона» Арам Задоян заявил, что форвард Артем Дзюба дал команде не только важные, победные голы, но и солидность, передает Sport24.

«Нам был необходим опытный лидер, способный повести команду вперед, на которого можно опереться. Он в хорошем смысле раскрепостил команду», — сказал Задоян.

Дзюба выступал за московский «Спартак» с 2006 года. С красно-белыми он стал трехкратным серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2015 году форвард перешел из «Спартака» в петербургский «Зенит».

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему отказались от Дзюбы.