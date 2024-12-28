Тренер «Вашингтона» рассказал, сыграет ли Овечкин в ближайшем матче

Тренер «Вашингтона» Карбери не исключил, что Овечкин сыграет в ближайшем матче

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери не исключил, что форвард клуба Александр Овечкин сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата против «Торонто», передает пресс-служба НХЛ.

«Я не могу сказать, что завтра он будет в составе. Нам придется подождать и посмотреть, как он отреагирует на тренировку сегодня. Решение будет принято утром после занятия», — сказал Карбери.

«Вашингтон» сыграет с «Торонто» 29 декабря. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

В ночь на 19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты». Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14-го числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее «Вашингтон» без Овечкина проиграл в НХЛ.