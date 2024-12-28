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Сотрудника «Краснодара» подозревают в мошенничестве

Сотрудник ФК «Краснодар» мог продавать билеты инвалидам мимо кассы
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Сотрудник «Краснодара» Георгий Безбедов подозревается в мошенничестве за продажу билетов инвалидам мимо кассы. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Карпов опубликовал постановление Управления МВД РФ по городу Краснодару о передаче сообщения о преступлении по подследственности.

В постановлении говорится, что Безбедов предлагал инвалидам и другим посетителям приобрести билеты на матчи «Краснодара» не отчитываясь перед кассовой ОВЗ клуба. В ходе проверки Безбедов сообщил, что все денежные средства проводил через кассу, а также обещал предоставить выписки по движению денежных средств по счетам, которые открыты на его имя. Выписки так и не были предоставлены,

Также в постановлении указано, что Безбедов не готов прийти в отделение полиции для дачи объяснений по существу из-за того, что не нашел себе адвоката.

Материалы проверки переданы по подследственности в отделение полиции (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару.

Ранее мошенники обманули игрока молодежного «Локомотива» на 4 млн рублей.

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