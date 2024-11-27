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Мошенники обманули игрока молодежного «Локомотива» на 4 млн рублей

Футболистку «Локомотива» Стельмахову обманули мошенники на 4 млн рублей

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ФК «Локомотив»

Футболистка молодежной команды московского «Локомотива» София Стельмахова стала жертвой мошенников, отдав злоумышленникам 4 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

21 ноября девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником МТС, он сказал, что у Стельмаховой заканчивается договор, а для продления нужно продиктовать код из СМС, что она и сделала.

Потом ей позвонил мужчина, заявив, что произошла утечка данных и Софии необходимо оформить кредит на 664 тысячи рублей, а затем перевести деньги на безопасный счет. Потом Стельмаховой сказали, что подобные проблемы возникли и у ее родителей. Футболистка перевела все средства матери на свою карту, а на имя отца оформила кредит на 500 тысяч рублей.

Также злоумышленники попросили Стельмахову поискать дома денежные средства и передать их курьеру. Она нашла дома 275 тысяч рублей и отдала их.

25 ноября Стельмахова поговорила с родителями и поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию. На следующий день было возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее мошенники попытались обмануть нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

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