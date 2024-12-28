Китайский клуб забрал вратаря, от которого отказался «Спартак»

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» забрал словацкого вратаря Патрика Рыбара из списка отказов. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

25 декабря московский «Спартак» отправил словака на драфт отказов. Это значит, что в течение 48 часов любая команда могла предложить игроку контракт, чем и воспользовался «Куньлунь».

31-летний Рыбар выступал за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне словак отразил 90,8% бросков в 12 матчах.

С 2015 года Рыбар вызывается в сборную Словакии. Со своей национальной командой голкипер стал бронзовым призером Олимпиады-2022.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее олимпийский призер вернулся в «Динамо».