Олимпийский призер вернулся в «Динамо»

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев возобновил контракт с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В начале октября 30-летний хоккеист приостанавливал контракт с московским клубом по семейным обстоятельствам.

До приостановки соглашения хоккеист успел провести девять матчей за «Динамо», в которых набрал три (1+2) очка.

Слепышев перешел в «Динамо» в межсезонье. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

В турнирной таблице КХЛ «Динамо» с 49 очками после 39 матчей располагается на четвертом месте в Западной конференции.

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