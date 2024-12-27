Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский призер вернулся в «Динамо»

Олимпийский призер Слепышев возобновил контракт с «Динамо»
close
Global Look Press

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев возобновил контракт с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В начале октября 30-летний хоккеист приостанавливал контракт с московским клубом по семейным обстоятельствам.

До приостановки соглашения хоккеист успел провести девять матчей за «Динамо», в которых набрал три (1+2) очка.

Слепышев перешел в «Динамо» в межсезонье. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

В турнирной таблице КХЛ «Динамо» с 49 очками после 39 матчей располагается на четвертом месте в Западной конференции.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее агент рассказал о травме Евгения Кузнецова.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами