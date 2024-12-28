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Олимпийский чемпион считает, что у Большунова больше нет превосходства

Легков: раньше Большунов был на две головы выше всех, сейчас примерно на равных
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Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что Александр Большунов уже не имеет такого большого преимущества над соперниками, как раньше. Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, оценить свое состояние он может только сам. Уровень самый высокий. Просто раньше он был на две головы выше всех. Сейчас, может быть, примерно на равных. Уверен, что захочет и вернется на свой уровень», — заявил Легков.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

26 декабря Большунов занял второе место в масс-старте на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Кирово-Чепецке, уступив победителю Сергею Ардашеву менее секунды. В текущем сезоне в активе россиянина пока нет побед.

Ранее сообщалось, что Большунов примет участие в «Гонке чемпионов».

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