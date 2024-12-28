Российская фигуристка рассказала о переходе в группу Тутберидзе

Бойкова: в последний год у Москвиной моя психика уже не выдерживала

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, заявила, что последний год перед переходом от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе «ее психика не выдерживала». Ее слова приводит ТАСС.

«Мы работаем с лучшим тренерским штабом в мире — это главное. В последний год у Тамары Николаевны моя психика уже не выдерживала, честно. Это было тяжело. Подробностей я рассказывать не хочу, это было бы неэтично», — заявила Бойкова.

Пара Козловский / Бойкова выиграла чемпионат Европы в 2020 году, в 2021-м — завоевали бронзу, а в 2022-м — стали четвертыми на Олимпийских играх.

Фигуристы перешли из группы Москвиной в группу Тутберидзе в мае 2023 года.

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