Овечкин сыграет за «Вашингтон» до нового года

Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона» и сыграет до Нового года

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в первой тренировке команды после католического Рождества. Об этом сообщает журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Источник утверждает, что российский форвард занимался в общей группе без ограничения на контакты и вернется в состав в последних числах декабря.

В ночь на 19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты». Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14-го числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

28 декабря «Вашингтон» на выезде сыграет против «Торонто». 29 декабря «столичные» также на выезде встретятся с «Детройтом».

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