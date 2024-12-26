Стал известен самый упоминаемый в СМИ спортсмен России — 2024

Овечкин стал самым упоминаемым спортсменом России в СМИ в 2024 году

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом России в 2024 году. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на данные «Медиалогии».

39-летний форвард упоминался в СМИ более полутора миллионов раз. Вторым в рейтинге стал теннисист Даниил Медведев, третьим — футболист Артем Дзюба.

В ночь на 19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты». Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14-го числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее олимпийский чемпион объяснил, как Владимир Путин может повлиять на Александра Овечкина.