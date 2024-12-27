«Зенит» хочет подписать еще одного легионера

Петербургский футбольный клуб может подписать контракт с уругвайским защитником аргентинского «Расинга» Гастоном Мартиреной. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что «Зенит» уже сделал аргентинцам предложение в размере €9 млн. Также сообщается, что «сине-бело-голубые» готовы предоставить «Расингу» процент с будущей продажи футболиста.

24-летний Мартирена выступает за «Расинг» с 2023 года. За команду он провел 51 матч, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее бывший футболист назвал тройку лучших игроков первой части сезона РПЛ.