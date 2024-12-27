В «Пари НН» прокомментировали расследование РФС о договорных матчах

В «Пари НН» согласились с решением о дисквалификации игроков за договорные матчи

Пресс-служба «Пари НН» на своем официальном сайте опубликовала заявление касательно дисквалификации нескольких игроков молодежного состава клуба за договорные матчи, организованные в 2024 году.

26 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес дисциплинарное решение в отношении пятерых футболистов «Пари НН», которые были признаны виновными в организации договорных матчей Молодежной футбольной лиги против «Ахмата» (1:1) и ЦСКА (1:8). Один из них, Никита Милюков, получил пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

«С самого начала расследования «Пари НН» занял активную позицию, взаимодействуя с Департаментом защиты игры (ДЗК), Мы благодарим ДЗК и КДК РФС во главе с Александром Григорьянцем за продуктивную работу и профессионализм. Считаем, что КДК РФС вынес справедливое решение в отношении игроков в соответствии с выявленными обстоятельствами и регламентом РФС», — говорится в заявлении клуба.

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