Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Респиратору Бабушкина», что не стыдится попрошайничать ради детей.

По его словам, хорошее всегда возвращается тому, кто помогал.

«Мне даже говорил мой близкий человек: «Ты попрошайка». Я говорю: «Да, я попрошайка». Для себя я никогда ничего не просила, а для детей мне не стыдно быть попрошайкой. Я прошу, чтобы помогали. Потому что знаю, что если сегодня помогут, то завтра им вернется сторицей», — заявила Винер.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации четырех новых олимпийских советов.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ирина Винер назвала СВО страшной вещью.