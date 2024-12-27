Винер назвала СВО страшной вещью

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Респиратору Бабушкина», что считает СВО страшной вещью.

По ее словам, ее участники постоянно теряют здоровье.

«СВО — страшная вещь. Страшна вещь, которая уносит здоровье нашего лучшего генофонда. И мы должны помогать им, не только высылая разные посылки, но и морально. Мы стараемся на наших концертах это делать», — заявила Винер.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации четырех новых олимпийских советов.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ирина Винер раскрыла свое отношение к Владимиру Путину.