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Винер назвала СВО страшной вещью

Ирина Винер назвала СВО страшной вещью
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РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Респиратору Бабушкина», что считает СВО страшной вещью.

По ее словам, ее участники постоянно теряют здоровье.

«СВО — страшная вещь. Страшна вещь, которая уносит здоровье нашего лучшего генофонда. И мы должны помогать им, не только высылая разные посылки, но и морально. Мы стараемся на наших концертах это делать», — заявила Винер.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации четырех новых олимпийских советов.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ирина Винер раскрыла свое отношение к Владимиру Путину.

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