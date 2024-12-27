Агент о травме Кузнецова: живой, и слава богу

Агент Бабаев заявил, что форвард СКА Кузнецов отдыхает после сотрясения мозга

Шуми Бабаев, агент нападающего петербургского СКА Евгения Кузнецова, который получил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА черепно-мозговую травму, заявил, что игрок чувствует себя нормально. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, врачи занимаются восстановлением спортсмена.

«Я не знаю точного диагноза, этим занимаются врачи. Женя чувствует себя нормально, как это возможно после сотрясения. Живой, и слава богу. Сейчас он отдыхает», — заявил Бабаев.

Кузнецов столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» 25 декабря, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 53 очками после 37 игр, СКА идет шестым — 48 баллов после 38 встреч.

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