Винер рассказала о своих главных страхах

Ирина Винер заявила, что боится войны и летать на самолетах

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Респиратору Бабушкина», что имеет в жизни два страха.

По ее словам, больше всего она опасается войны и полетов на авиатранспорте.

«Боюсь летать самолетом почему-то, хотя автомобили в 40 раз опаснее. Но вот боюсь летать самолетом. А еще очень боюсь войны. Часто пересматриваю все эти кадры, когда делаю концерты, посвященные Дню защитника Отечества, посвященные 9 мая», — заявила Винер.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации четырех новых олимпийских советов.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ирина Винер заявила, что не называла бомжами нейтральных спортсменов из России.