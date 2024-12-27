Винер заявила, что не называла бомжами нейтральных спортсменов из России

Винер обвинила СМИ в том, что ей приписали слова про «команду бомжей» из России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Респиратору Бабушкина», что никогда не отзывалась о российских спортсменах, которые имеют нейтральный статус для участия в международных стартах, как о команде бомжей.

По ее словам, СМИ неверно интерпретировали ее слова о реплике мэра Парижа, которая была не рада видеть россиян на прошедших Играх.

«Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа. Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже наши прекрасные журналисты перефразировали на слово «бомжи», — заявила Винер.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации четырех новых олимпийских советов.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российскую чемпионку по художественной гимнастике заподозрили в разрыве с мужем.