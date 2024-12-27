«Реал» сменит название стадиона

Мадридский «Реал» принял решение изменить название домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, новым названием клуба станет «Бернабеу». В качестве обоснования подобного решения руководство «сливочных» называет потенциально большую маркетинговую привлекательность для компаний, которые могли вы на коммерческой основе выкупить права на нейминг арены.

В 2025 году «Реал» намерен полностью завершить реконструкцию домашнего стадиона, которая началась в 2019 году. «Сантьяго Бернабеу» в ходе нее получил крышу, а также новый панорамный экран, где болельщики могут наблюдать за трансляцией игры и следить за событиями матча.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на одно очко. В Лиге чемпионов «сливочные» за два тура до окончания группового этапа идут в зоне плей-офф.

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