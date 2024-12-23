Российскую чемпионку по гимнастике заподозрили в разрыве с мужем

Российская гимнастка Евгения Леванова не стала прямо отвечать на вопрос о том, что происходит в отношениях с ее супругом — фигуристом Максимом Ковтуном. Вопрос о статусе личной жизни спортсменке задали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Очень много вопросов на эту тему. Я вас прекрасно понимаю, долгие годы делилась с вами счастливыми моментами своей личной жизни. Но сейчас не готова вас погружать в какие-либо подробности. Придет время, и если я захочу, то расскажу», — заявила Леванова.

С 2018 года Леванова стала встречаться с фигуристом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года они расписались и сыграли свадьбу. Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании. В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.

Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Она тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой.

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