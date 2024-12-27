Новый тренер «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим установил антирекорд клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает «Би-би-си».

Португальский специалист 26 декабря проиграл в матче 18-го тура против «Вулверхэмптона». Игра прошла на стадионе «Молиньо» и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Это поражение стало для Аморима четвертым в семи стартовых матчах во главе «красных дьяволов» в национальном чемпионате. Предыдущий антирекорд установил нидерландец Эрик тен Хаг — он проиграл четыре игры в АПЛ после 13 встреч.

1 ноября Аморим стал новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один год. До этого 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренировал «Спортинг» с марта 2020 года. Ранее он возглавлял «Брагу».

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