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Ротенберг обвинил ботофермы в работе против него

Тренер СКА Ротенберг заявил, что негатив в его адрес исходит от ботоферм
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Владимир Песня/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в шоу «Это хоккей, брат!» заявил, что не верит в то, что негативные комментарии в интернете ему пишут реальные люди.

По его мнению, весь хейтерский контент производят боты.

«Это же ботофермы. Это же часть нашей жизни на сегодняшний день. Болельщики после каждой игры подходят, благодарят. И на выездах радуются. Сейчас роботы, боты везде. Что касается критики в лицо – только от журналистов бывает. И то нечасто», — заявил Ротенберг.

25 декабря СКА проиграл ЦСКА. Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. Первый период, в котором Ротенберг произвел две замены вратарей, был окончен со счетом 5:0 в пользу московской команды. Во втором периоде гостям удалось отквитать одну шайбу, после чего в третьей двадцатиминутке петербуржцы сократили отставание в счете до минимума.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 53 очками после 37 игр, СКА идет шестым — 48 баллов после 38 встреч.

Ранее сообщалось, что стал известен официальный диагноз хоккеиста СКА Евгения Кузнецова.

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