Роналду выложил фото с голым торсом на морозе

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях новый пост.

39-летний футболист, проводящий рождественские каникулы на одном из горнолыжных курортов Европы вместе со своей семьей, поздравил подписчиков с наступающими праздниками, выложив фотографию обнаженного торса на морозе.

«Всем счастливого Рождества!» — написал Роналду в комментарии к посту.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Позднее нидерландский специалист был отправлен в отставку, его место занял португалец Рубен Аморим.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков.

Ранее Александр Мостовой предрек Матвею Сафонову место в основе «ПСЖ».