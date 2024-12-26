РФС пожизненно отстранил футболиста «Пари НН» за организацию договорных матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес дисциплинарное решение в отношении пятерых футболистов «Пари НН», которые были признаны виновными в организации договорных матчей Молодежной футбольной лиги против «Ахмата» (1:1) и ЦСКА (1:8), прошедших в начале 2024 года.

Никите Милюкову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно. Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет (1 год считать реальным исполнением санкции, 4 года — условно). Денису Чупрунову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года условно. Также он обязан выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Израиле выступили за снятие санкций с российских клубов и сборной.