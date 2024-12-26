В Израиле выступили за снятие санкций с российских клубов и сборной

Федерация футбола Израиля выступила за снятие санкций с РФС и российских клубов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Известиям» заявил, что Федерация футбола Израиля поддерживает инициативу возвращения России на международные турниры.

По его словам, в Израиле считают, что санкции с российских команд и турниров должны быть сняты.

«Хх позиция тоже в том, что необходимо снимать санкции с российских команд. Их мнение — нет никаких оснований применять такое решение к России», — добавил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

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