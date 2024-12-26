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Мусульмане разгневались поздравлению с Рождеством от форварда «Ливерпуля»

Мусульмане раскритиковали поздравление форварда «Ливерпуля» Салаха с Рождеством
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах столкнулся с критикой после поздравительного поста в социальных сетях, в котором вместе с супругой и двумя дочерьми встретил христианское Рождество.

Форвард получил множество гневных комментариев от мусульман, назвавших Салаха человеком, не уважающим собственную религию.

«Мы, мусульмане, восхищаемся тобой, и ты должен уважать нас», — написал один из пользователей соцсетей в адрес футболиста.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.

В ближайшем туре «красные» сыграют на «Энфилде» против »Лестера». Игра пройдет сегодня, 26 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает лондонский «Челси», имея в активе 35 баллов. Третью строчку занимает лондонский «Арсенал», набрав 33 очка.

Ранее футболист ЦСКА признался, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в Москве.

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