Футболист ЦСКА признался, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в Москве

Защитник ЦСКА Круговой заявил, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в Москве

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в Москве, если бы жил на базе клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, прожить на эти деньги с семьей нереально.



«Лично я бы смог. Если на базе жить, то вообще без проблем. С семьей на 30 тысяч — нет», — заявил футболист.

Круговой заключил договор с армейцами до окончания своего контракта с «Зенитом» — в середине сезона-2023/24. За это руководство сине-бело-голубых отправило его в «Зенит-2». Защитник был вынужден играть в третьем по силе дивизионе страны и полгода не имел игровой практики в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В текущем сезоне Круговой принял участие в 18 матчах в составе армейцев в РПЛ, записал на свой счет один гол и два результативных паса. Контракт Кругового с ЦСКА действует до лета 2028 года.

Ранее ЦСКА официально объявил об уходе спортивного директора.