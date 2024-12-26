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Футболист ЦСКА признался, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в Москве

Защитник ЦСКА Круговой заявил, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в Москве
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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в Москве, если бы жил на базе клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, прожить на эти деньги с семьей нереально.

«Лично я бы смог. Если на базе жить, то вообще без проблем. С семьей на 30 тысяч — нет», — заявил футболист.

Круговой заключил договор с армейцами до окончания своего контракта с «Зенитом» — в середине сезона-2023/24. За это руководство сине-бело-голубых отправило его в «Зенит-2». Защитник был вынужден играть в третьем по силе дивизионе страны и полгода не имел игровой практики в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В текущем сезоне Круговой принял участие в 18 матчах в составе армейцев в РПЛ, записал на свой счет один гол и два результативных паса. Контракт Кругового с ЦСКА действует до лета 2028 года.

Ранее ЦСКА официально объявил об уходе спортивного директора.

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