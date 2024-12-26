Гвардиола высказался о возможном непопадании «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов

Гвардиола о возможном непопадании «Ман Сити» в ЛЧ: это будет проблемой

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что возможное непопадание клуба в Лигу чемпионов будет проблемой, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на City Xtra.

«Это будет проблемой с финансовой точки зрения, и не только. Я всегда говорил, что попадание в четверку — это уже успех», — сказал Гвардиола.

21 декабря «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 1:2.

«Астон Вилла» вырвалась вперед уже на 16-й минуте усилиями Джона Дюрана. На 65-й минуте Морган Роджерс удвоил преимущество хозяев. Подопечным Хосепа Гвардиолы удалось лишь забить гол престижа в концовке — отличился Фил Фоден на 90+3-й минуте.

«Манчестер Сити» после этого поражения идет на седьмой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 очков. «Астон Вилла», опередив «Сити», вышла на шесту позицию. Теперь в ее активе 28 баллов.

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