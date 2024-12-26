Карпин: думать в наше время противопоказано

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил надежду, что отечественные игроки вернутся на международную арену как можно быстрее, передает пресс-служба национальной команды.

«Честно, в наше время думать ничего не надо, даже противопоказано. А вот надеяться можно. Надеюсь, вернут нас быстрее, хотелось бы. Дай бог», — сказал Карпин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, что не борются за отстранение Израиля.