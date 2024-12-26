В РФС рассказали, что не борются за отстранение Израиля

Генсек РФС Митрофанов: мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в федерации футбола Израиля считают, что с российских команд необходимо снять санкции, передает «Спорт-Экспресс».

«Если вернуть всех в режим принятия объективных решений, то почему санкций нет по отношению к Израилю? Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль», — добавил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в РФС пообщались с УЕФА по поводу возвращения России.