В Госдуме рассказали, надо ли Валиевой возвращаться в спорт

Депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что фигуристке Камиле Валиевой надо вернуться в спорт, передает Vseprosport.ru.

«Валиевой обязательно нужно вернуться в профессиональный спорт. В свое время она была на голову сильнее многих. Думаю, что она не бросит карьеру и сможет вернуться на высокий уровень», — сказала Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в Госдуме оценили шансы на успех апелляции по делу Валиевой в суде.