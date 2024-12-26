Известного актера предложили назначить главным тренером ЦСКА

Российский актер, болельщик ЦСКА Сергей Бурунов сможет заменить главного тренера футбольной команды армейцев Марко Николича, и это не изменит результаты красно-синих в худшую сторону. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил агент Владимир Абрамов.

«Бурунов — великолепный актер, который бы здорово сыграл главного тренера. Если Бурунова поставить на место Николича, игра армейцев не изменится. Футболисты на поле будут такие же. Не будет обрушения качества игры. В принципе, разницы не будет. Интересная мысль, если взять и подменить Бурунова на Николича. Надо узнаваемых актеров продвигать», — считает Абрамов.

Агент припомнил выдающегося советского тренера Константина Бескова, который призывал не мешать футболистам. Абрамов полагает, что ради шоу Бурунова можно поставить на тренерский мостик ЦСКА, но таким образом, чтобы это не обидело действующего главного тренера команды.

Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы после 18 туров набрали 31 очко и идут на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее Кушанашвили заявил, что с Николичем что-то случилось, когда его «отымели арабы».