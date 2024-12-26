Кушанашвили о тренере ЦСКА: что-то с ним случилось, когда его отымели арабы

Кушанашвили заявил, что Николич не может быть тренером ЦСКА

Ведущий и шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал на шоу «Это футбол, брат!» главного тренера московского ЦСКА Марко Николича.

«Приглашение Николича было огромной стратегической ошибкой. Это не тот Николич, который влюбил нас в себя в «Локомотиве». Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы. Николич --не тренер для ЦСКА», — сказал Кушанашвили.

Марко Николич возглавил ЦСКА перед нынешним сезоном. Под его руководством армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. Специалист тренировал московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год. С 2023 по 2024 год он возглавлял клуб из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее назван актер, который мог бы быть тренером ЦСКА.