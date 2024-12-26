Правоохранительные органы дадут оценку по делу о коррупции в российском футболе

Чернышенко: правоохранители дадут оценку по делу о коррупции в футболе

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что правоохранительные органы дадут оценку словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, передает РИА Новости.

«Поскольку информация публичная и правоохранительные органы занимаются, они дадут квалифицированную оценку», — заявил Чернышенко.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) объяснили обвинения арбитров в коррупции.