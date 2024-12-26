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Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады

Трамп посоветовал экс-хоккеисту Гретцки стать премьер-министром Канады
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Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что посоветовал экс-хоккеисту Уэйну Гретцки стать премьер-министром Канады.

«Я только что общался с Гретцки. Я сказал: «Почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который вскоре станет известен как губернатор Канады», — заявил Трамп.

Сказав, что Гретцки может стать губернатором Канады, Трамп намекнул на свои слова о том, что Канада может скоро стать 51-м штатом США.

Гретцки является рекордсменом по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его рекорд может побить россиянин Александр Овечкин. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон», за который выступает Овечкин, в гостевом матче НХЛ обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Ранее сообщалось о том, что Овечкину нужно забросить одну шайбу в 2024 году для рекорда НХЛ.

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