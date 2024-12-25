Овечкину нужно забросить одну шайбу в 2024 году для рекорда НХЛ

Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который восстанавливается после травмы, нужно забросить еще одну шайбу в 2024 году, чтобы установить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В 2024 году он записал на свой счет 39 голов и находится в одной шайбе по количеству календарных лет, в которых форвард забрасывал 40 и более шайб. Сейчас на его счету 13 таких лет и Овечкин делит первое место по этому показателю с Бреттом Халлом.

Ближайший матч «Вашингтон» проведет 29 декабря против «Торонто Мэйпл Лифс».

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14-го числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Евгений Малкин установил достижение, которое до него покорилось только Овечкину.