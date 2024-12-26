Дзюба придушил гуся в тизере «Что было дальше?»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба станет гостем новогоднего выпуска юмористического шоу «Что было дальше?» Об этом сообщает «Чемпионат».

Вместе с Дзюбой на съемки приехал тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, который снял тизер для выпуска. На нем Дзюба душит плюшевого гуся, что является отсылкой к интимным видео с участием Дзюбы, которые появились в интернете несколько лет назад.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 года. С красно-белыми он стал трехкратным серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2015 году форвард перешел из «Спартака» в петербургский «Зенит».

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее футбольному долголетию Дзюбы нашли объяснение.