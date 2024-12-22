Футбольному долголетию Дзюбы нашли объяснение

Бывший игрок петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Юрий Матвеев объяснил футбольное долголетие форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы тем, что он использует свои лучшие качества, передает «Чемпионат».

«Дзюба — хороший мастеровитый нападающий, который знает свои сильные качества. Может, сейчас ему где-то не хватает подвижности. Но он использует свои лучшие качества по полной программе», — сказал Матвеев.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 года. С красно-белыми он стал трехкратным серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2015 году форвард перешел из «Спартака» в петербургский «Зенит».

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюба сыграл за «Спартак».