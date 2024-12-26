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Лучшим нападающим 2024 года назвали не Овечкина

Экс-вице-президент «Металлурга» Величкин назвал Малкина лучшим форвардом года
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Reuters

Лучшим российским нападающим по итогам 2024 года является форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз». Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.

«Я обязан сказать, что лучшим российским нападающим 2024 года был Женя Малкин. Сегодня для Магнитогорска он — наша путеводная звезда. Для того чтобы стать таким, как Женя, нужна многолетняя стабильность. Не выстрел один-два года, а несколько лет быть надежным и стабильным. Неслучайно «Питтсбург» за него цепляется и держится столько лет. Думаю, Малкин еще пару сезонов поиграет на высоком уровне», — считает Величкин.

Он отметил, что лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, продолжающий погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, находится по стабильности на одном уровне с Малкиным. Кроме того, среди россиян Величкин выделил форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, он провел в НХЛ 1180 матчей, в которых набрал 1323 (505+818) очка. У Овечкина 1575 (868+707) очков в 1444 играх. Капризов играет за океаном с 2020 года, за «Миннесоту» он провел 312 матчей, в которых заработал 380 (183+197) баллов.

Ранее олимпийский чемпион объяснил, как Путин может повлиять на Овечкина.

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