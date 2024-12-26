Олимпийский чемпион объяснил, как Путин может повлиять на Овечкина

Чемпион ОИ Кожевников: Овечкин может уйти в СКА только по просьбе Путина

Переход нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в петербургский СКА возможен только в том случае, если игрока об этом попросит лично президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Он может в СКА оказаться только при одном условии — если его попросит Владимир Владимирович Путин. Но президент его не будет просить. Он в эти игры не играет. Он все время о стране думает», — сказал Кожевников.

Рассуждая о том, может ли Овечкин присоединиться к своему бывшему партнеру по «Вашингтону» Евгению Кузнецову, ныне выступающему за СКА, Кожевников заметил, что лидер «Вашингтона» — воспитанник «Динамо». И если он вернется в российский хоккей, то только в свой родной клуб, поскольку является человеком слова.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14-го числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

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