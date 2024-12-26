«Как же можно было так облажаться»: Губерниев обратился к Вяльбе

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе на фоне позитивной динамики допуска российских спортсменов на международные соревнования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очень трудно сегодня!!! Сложно… Невыносимо… Иным…. Таким как Елена Валерьевна Вяльбе. Держитесь, дорогая моя…. Как же можно было так облажаться…. Станислав Поздняков не даст соврать», — сказал Губерниев.

Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште.

20 декабря российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Ранее Губерниев назвал причину отказа стать депутатом Госдумы.