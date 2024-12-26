Представители лидера «Спартака» запустили слух об интересе к нему со стороны «ПСЖ»

Представители нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, а также посредники, которые занимались организацией трансфера футболиста в стан красно-белых, запускают в агентской среде слух об интересе к игроку со стороны французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

Уточняется, что представители Угальде заявляют о готовности «ПСЖ» заплатить за форварда отступные в размере €30 млн. Вместе с тем источники, близкие к клубу, утверждают, что руководство парижан не намерено искать замену купленному за €65 млн у «Бенфики» Гонсалу Рамушу. Нейтен ван Куперен, занимавшийся трансфером Угальде в «Спартак», подчеркнул, что пока не готов говорить о будущем игрока, поскольку неясно, останется ли костариканец в московском клубе.

«У меня много вопросов по Манфреду от российских СМИ. Я решил пока ничего не комментировать, пока не станет ясно, останется ли Манфред после зимнего окна или уйдет в другой клуб», — сказал ван Куперен.

Сообщается также, что «Спартак» ведет работу по переподписанию контракта с нападающим и о повышении отступных за него для европейских клубов с €30 млн до €60 млн.

Ранее защитник «Спартака» объяснил успех своего одноклубника.