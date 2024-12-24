Защитник «Спартака» объяснил успех своего одноклубника

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал выступление форварда сборной Коста-Рики и своего одноклубника Манфреда Угальде в первой части российского сезона.

«Нынешняя форма Угальде меня не удивляет. Сейчас все сами видят, что Манфред — отличный футболист. Он всегда играл на команду. А теперь его прорвало на голы. Он просто начал реализовывать свои моменты», — рассказал Чернов Legalbet.

Угальде перешел в «Спартак» год назад и во второй части прошлого сезона не смог забить ни одного мяча в 12-ти матчах Российской премьер-лиги, один раз отличившись в игре Кубка России против санкт-петербургского «Зенита». Однако с приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18-ти матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата.

«Спартак», выдав шесть побед на финише осенне-зимнего отрезка, закончил первую часть сезона на третьем месте с отставанием в два очка от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее в «Спартаке» назвали Манфреда Угальде фантастическим игроком.