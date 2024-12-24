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В Госдуме назвали имя спортсмена года

Депутат Свищев назвал Овечкина спортсменом года в России
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что считает хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменом 2024 года в России.

По его словам, 39-летний форвард отличается не только профессионализмом на льду, но и за его пределами.

«Для меня спортсменом года является Александр Овечкин. С большим уважением отношусь к нему. Это человек, который упорно добивается результата, обновляет рекорды и любит свою страну. Таких людей нужно больше, тогда никаких проблем у нас не будет», — заявил Свищев.

В данный момент Овечкин продолжает восстанавливаться от повреждения малой берцовой кости. О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Евгений Малкин установил достижение, которое до него покорилось только Александру Овечкину.

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