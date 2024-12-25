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Фигуристка-чемпионка раскрыла, сколько тратит на аренду жилья

Фигуристка Худайбердиева: аренда жилья обходится мне в 135 тысяч рублей в месяц
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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, которая выступает в паре с Егором Базиным, назвала траты в месяц. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Одна только квартира в 30 минутах от ледового дворца обходится в 135 тысяч рублей. Рынок очень вырос, но в том году я снимала, например, за 90 тысяч рублей. К сожалению, дешевле 50 тысяч в Москве не найти квартиру. Для меня важно, чтобы на тренировки я добиралась меньше чем за час, а все, что дешевле, — это очень далеко от арены», — поделилась она.

На чемпионате России — 2025 Худайбердиева и Базин стали вторыми. За произвольный танец они получили 125.46 балла, а общая сумма составила 209.01 балла. Они уступили только Александре Степановой и Ивану Букину, набравшим в общей сумме 215.96 балла. Замкнули тройку лучших Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, общая сумма баллов — 208.56 балла (произвольный прокат — 124.60 балла).

Худайбердиева катается в паре с Базиным вместе с 2020 года. Ранее Базин был в дуэте с Софьей Евдокимовой, а Худайбердиева — с Никитой Назаровым, а также Андреем Филатовым. Вместе они выиграли чемпионат России — 2023.

Ранее российская фигуристка не стала называть себя предательницей из-за перехода в сборную Украины.

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